Il presidente di un paese ha scritto a un ex presidente degli Stati Uniti, chiedendo un aumento delle forniture di munizioni. Ha evidenziato che il ritmo attuale delle consegne non corrisponde alla minaccia che il suo paese deve fronteggiare. La richiesta si basa sulla necessità di rafforzare le capacità militari in risposta alle sfide attuali. La comunicazione si concentra sulla richiesta di un incremento delle munizioni per sostenere le operazioni in corso.

Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera al presidente Trump per chiedere più munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot “Quando si tratta di difenderci dai missili balistici, ci affidiamo quasi esclusivamente agli Stati Uniti”, ha scritto Zelensky nella missiva, datata 26 maggio. L’iniziativa del presidente ucraino contiene diverse angolature. In primo luogo c’è l’urgenza di un Paese che, stando alle minacce degli ultimi giorni del Cremlino, potrebbe far fronte ad una nuova escalation di attacchi dalla Russia. In secondo luogo, c’è un senso di allarme legato alle forniture di aiuti militari da parte degli Alleati. L’arrivo di Trump alla Casa Bianca ha da tempo cambiate le priorità della politica estera statunitense. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Zelensky agrees with Trump on need for elections

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