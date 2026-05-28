Falso materiale grafico attribuisce a leader ucraino copertine di giornali come Bild e Liverpool Echo, create con tecniche di manipolazione digitale. Le immagini sono state diffuse sui social network, senza indicazioni ufficiali sulla provenienza. La diffusione di queste fake news sembra essere orchestrata da account anonimi, che hanno condiviso le immagini con l’obiettivo di creare confusione. Le copertine false mostrano il leader in situazioni distorte o con titoli ingannevoli, ma non sono state pubblicate da i rispettivi media.

? Punti chiave Come sono state create le false copertine di Bild e Liverpool Echo?. Chi ha orchestrato la diffusione delle immagini manipolate sui social?. Perché la TV russa ha trasmesso le grafiche contraffatte come vere?. Quali sono le reali dichiarazioni rilasciate da Yulia Mendel a Carlson?.? In Breve Intervista di Yulia Mendel a Tucker Carlson l'11 maggio 2026 innesca la campagna.. Falsi titoli su Bild, Liverpool Echo e Jerusalem Post circolano dal 12 maggio 2026.. Perviy Kanal della TV russa trasmette le copertine contraffatte per legittimare le accuse.. Ex portavoce ucraina Mendel ha ricoperto il ruolo istituzionale tra il 2019 e il 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky nel mirino: fake news grafiche colpiscono il leader ucraino

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