Il video dell’attacco ucraino nel Kherson Zelensky | Colpita l’intelligence russa un centinaio fra morti e feriti

Il 21 maggio 2026, il presidente ucraino ha annunciato che le forze di Kiev hanno condotto un attacco contro il quartiere generale dell’intelligence russa nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’area di Kherson. Secondo quanto riferito, l’azione ha causato circa un centinaio di vittime e feriti tra le fila russe. L’attacco si è concentrato sulla struttura dell’FSB, e l’esercito ucraino ha dichiarato di aver colpito con successo l’obiettivo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o perdite tra le forze ucraine.

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Kiev, 21 maggio 2026 – Attacco di Kiev all’intelligence russa. Stando a quanto riferito dal presidente Volodymyr Zelensky, l’esercito ucraino ha colpito il quartiere generale dell’Fsb, nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, “provocando circa un centinaio fra vittime e feriti”. Il video allegato al post mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici. Zelensky rivendica il raid: “I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra”. Attacco ucraino nel Kherson, colpito il quartier generale dell'intelligence russa (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) In aggiornamento 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il video dell’attacco ucraino nel Kherson, Zelensky: “Colpita l’intelligence russa, un centinaio fra morti e feriti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LUcraina Paralizza la Marina Russa in Quattro Mari Sullo stesso argomento Attacco ucraino nel Kherson, colpito il quartier generale dell'intelligence russaAttacco ucraino nel Kherson, colpito il quartier generale dell'intelligence russa Leggi anche: Nave russa esplode e affonda nel Mediterraneo, Mosca accusa: "Colpita da un drone ucraino" Un video scioccante rilasciato dalle Nazioni Unite mostra il momento in cui un convoglio di aiuti dell'ONU è stato colpito da un attacco di droni mentre consegnava assistenza umanitaria nella città meridionale di Kherson, in Ucraina. reddit Guerra Ucraina, attacco di Kiev all'agenzia Fsb russa a Kherson. Zelensky: Centinaia tra morti e feritiLe forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive s ... ilgazzettino.it Il video dell’attacco ucraino nel Kherson, Zelensky: Colpita l’intelligence russa, un centinaio fra morti e feritiKiev, 21 maggio 2026 – Attacco di Kiev all’intelligence russa. Stando a quanto riferito dal presidente Volodymyr Zelensky, l’esercito ucraino ha colpito il quartiere generale dell’Fsb, nel villaggio ... quotidiano.net