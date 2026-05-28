"Quando l’amministratore delegato di Electrolux ha osato dire che avremmo dovuto anche ringraziarlo, perché in questo modo rimaneva un po’ di produzione in Italia, mi è venuta una sola parola: vaffanculo". Un urlo liberatorio quello di Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, ieri in consiglio comunale contro il manager Massimiliano Ranieri. Una seduta straordinaria indetta apposta per la vertenza della grande fabbrica che sorge alle porte della città e che ha visto uniti assessori, consiglieri, sindacati e lavoratori: tutti compatti nel rigettare il piano svedese che vede oltre 400 esuberi (su 900 dipendenti) nel solo stabilimento forlivese. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zattini all’arrembaggio: "L’ad di Electrolux? Per lui un bel vaffa..."

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