Crisi Electrolux tavolo di confronto sulla vertenza Il sindaco Zattini | Unità e determinazione per difendere il lavoro
Si è tenuto un tavolo di confronto sulla crisi che coinvolge Electrolux, con la partecipazione del sindaco della città. Durante l'incontro è stato ribadito che il Comune continuerà a sostenere i lavoratori e le loro rappresentanze. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di affrontare la problema con unità e responsabilità, impegnandosi a mantenere un ruolo attivo per difendere l’occupazione locale. La vertenza riguarda la situazione di alcune aziende del settore e le possibili ripercussioni sui posti di lavoro.
“Il Comune di Forlì continuerà a fare la propria parte, al fianco dei lavoratori e delle loro rappresentanze, affinché la città affronti questa vertenza con unità, responsabilità e determinazione”. Così il sindaco Gian Luca Zattini durante il tavolo di confronto sulla vertenza Electrolux. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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