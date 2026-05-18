Crisi Electrolux tavolo di confronto sulla vertenza Il sindaco Zattini | Unità e determinazione per difendere il lavoro

Si è tenuto un tavolo di confronto sulla crisi che coinvolge Electrolux, con la partecipazione del sindaco della città. Durante l'incontro è stato ribadito che il Comune continuerà a sostenere i lavoratori e le loro rappresentanze. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di affrontare la problema con unità e responsabilità, impegnandosi a mantenere un ruolo attivo per difendere l’occupazione locale. La vertenza riguarda la situazione di alcune aziende del settore e le possibili ripercussioni sui posti di lavoro.

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