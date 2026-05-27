Crisi Electrolux la rabbia di Zattini in Consiglio straordinario | Ci hanno chiesto di ringraziarli lì ci stava proprio un vaffa

“Resisteremo ancora un minuto più di Electrolux”. Con questa scritta stampata sulla maglia che ha indossato salendo sugli scranni del Consiglio comunale, il sindaco Gian Luca Zattini ha aperto la seduta straordinaria interamente dedicata alla drammatica crisi dello stabilimento forlivese di viale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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