Spagna sequestrato il tesoro di Zapatero Trema il governo Sanchez

In Spagna, sono stati sequestrati diamanti, rubini, smeraldi, gioielli di grande valore e orologi da collezione, per un ammontare non specificato. Il provvedimento riguarda un patrimonio appartenente a una figura pubblica, con il governo che si trova ora sotto pressione. Le autorità hanno eseguito il sequestro nell’ambito di un’indagine legata a presunti illeciti finanziari. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata o arrestata.

Un vero e proprio tesoro composto da diamanti, rubini, smeraldi, 103 gioielli da capogiro e orologi da collezione, per un valore stimato tra i 2 e i 3 milioni di euro, è stato rinvenuto dagli agenti dell’antiriciclaggio spagnolo. I preziosi erano gelosamente custoditi all’interno di una cassaforte a prova di bomba nell’ufficio dell’ex premier socialista José Luis Rodríguez Zapatero. L’inchiesta sta dominando le prime pagine dei principali quotidiani iberici, da El Mundo a El País. L’ex leader socialista è attualmente indagato per riciclaggio, traffico di influenze e reati di corruzione. Secondo l’impianto accusatorio, gli inquirenti sospettano che il “tesoro” sia frutto di tangenti e transazioni illecite. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Spagna, sequestrato il tesoro di Zapatero: l'ex premier indagato. Trema il governo Sanchez

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