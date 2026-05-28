Zanotti ha commentato il suo passato all’Inter, affermando di aver vinto due trofei ma di non sentirli propri. Ha elogiato l’allenatore Inzaghi, definendolo molto forte, e ha sottolineato le qualità umane di Chivu. Attualmente gioca con il Lugano, ma ha ricordato il suo periodo con la squadra nerazzurra.

di Paolo Moramarco Zanotti ricorda il suo passato all’Inter. Il terzino attualmente in forza al Lugano ha ricordato il passato nerazzurro da Gianlucadimarzio.com. Da tre anni lontano dall’Italia e messosi in mostra in Svizzera, tra San Gallo e Lugano, dove milita attualmente, collezionandoo 110 presenze, 15 delle quali in competizioni europee, Mattia Zanotti è stato intervistato da Gianlucadimarzio.com. Il terzino classe 2003 ha avuto modo di parlare della sua carriera e in particolare ripercorrendo anche il passato nell’ Inter club che lo ha cresciuto, sotto la guida di Inzaghi e Chivu, e con cui ha esordito tra il 2021 al 2023. LA SVIZZERA COME CASA – «Una bella sberla, ma era ciò che volevo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanotti ricorda l’Inter: «Vinsi due trofei, ma non li sento miei. Inzaghi? Allenatore fortissimo, Chivu eccelle per l’umanità»

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