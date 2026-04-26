Caso Rocchi l' Inter è allibita | contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei

L'Inter si trova coinvolta in un caso che sta attirando l'attenzione nel mondo del calcio. Il designatore degli arbitri è stato accusato di aver commesso frode sportiva, con l'accusa di aver selezionato arbitri favorevoli a determinate squadre. La vicenda riguarda incontri chiave contro Bologna e Milan, in cui l'allenatore ha perso due trofei. La situazione sta alimentando discussioni e pone sotto scrutinio le decisioni arbitrali di quelle partite.

Ieri l’Inter, almeno per un po’, ha vissuto una classica giornata di vigilia, di quelle di fine campionato, quando vedi che l’obiettivo è lì a un tiro di schioppo: allenamento, conferenza, viaggio in pullman, hotel. Solita liturgia, ma stavolta spezzata a metà da una notizia caduta come una saetta in un bosco: l’intero gruppo non aveva in testa altro che non fosse questo benedetto scudetto, poi sugli smartphone è comparsa una notifica e tutti hanno scoperto dell’inchiesta che coinvolge il designatore Gianluca Rocchi con l’accusa generale di frode sportiva e di aver scelto arbitri graditi proprio ai nerazzurri. Una vicenda giudiziaria inattesa in un momento in cui il profumo di scudetto è nell’aria: anche se indirettamente, rischia di “macchiare” la corsa interista verso il tricolore numero 21.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei Notizie correlate Caso Rocchi, ecco le tre accuse che scuotono il designatore arbitrale: in due di queste c’è l’Inter…di Redazione Inter News 24Caso Rocchi, l’inchiesta della Procura di Milano ipotizza designazioni “pilotate” e influenze sul VAR per favorire... Inter, caso Rocchi: nessun tesserato nerazzurro coinvoltoI social – nel loro confusionario baccano da Bar dello Sport – hanno già condannato l’Inter sul caso di presunta frode sportiva che vede coinvolti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Bufera arbitri: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…. Rocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivoRocchi, cosa succede adesso: il possibile coinvolgimento dell’Inter e il rischio penalizzazioni, terremoto in arrivo ... sport.virgilio.it Caso Rocchi, i tifosi del Napoli impazziscono sui social: Se revocano lo scudetto all’Inter, siamo campioni d’ItaliaCaso Rocchi, sui social i tifosi del Napoli sognano la revoca dello scudetto all'Inter. Ma cosa dice davvero il Codice di Giustizia Sportiva? ilnapolista.it Il tema del giorno, forse delle prossime settimane, è il "Caso Rocchi" DITECI LA VOSTRA - facebook.com facebook #Chinè archiviò tutto il caso Rocchi, ora il Coni vuole fare luce: la richiesta immediata x.com