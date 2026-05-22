Ultimissime Inter LIVE | Chivu premiato come miglior allenatore della Serie A le parole di Cordoba Inzaghi ancora beffato

Nella giornata di oggi, tra le notizie più rilevanti, spicca il riconoscimento a un allenatore della Serie A, premiato come miglior tecnico del campionato. Nel frattempo, ci sono commenti di un ex giocatore nerazzurro, mentre un altro allenatore, ancora una volta, si è visto sfuggire un risultato importante. Le notizie arrivano direttamente dal live delle ultime novità in casa Inter, aggiornate in tempo reale e dedicate ai temi più caldi della giornata.

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