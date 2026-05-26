Centrodestra diviso e ballottaggio Zambuto | Colpa dei deliri di onnipotenza

Da agrigentonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra ad Agrigento si è presentato diviso al primo turno delle amministrative, con la candidatura di Luigi Gentile senza un accordo condiviso. Marco Zambuto ha attribuito la responsabilità di questa divisione ai “deliri di onnipotenza” e ha dichiarato che la responsabilità del risultato negativo è stata della propria alleanza. Il risultato ha portato a un ballottaggio tra i due candidati più votati.

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“È stata una responsabilità nostra arrivare divisi”. Marco Zambuto commenta così l’esito del primo turno delle amministrative ad Agrigento, tornando sulla frattura interna al centrodestra e sul mancato accordo che ha portato alla candidatura di Luigi Gentile. Nell’analisi dell’ex sindaco pesa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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