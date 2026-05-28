Zalando e Vestiaire Collective hanno annunciato una nuova fase della loro partnership, ampliando l’offerta di abbigliamento di seconda mano di lusso. La collaborazione permette ai clienti di acquistare capi autenticati e di alta gamma attraverso le piattaforme di entrambe le aziende. La vendita di articoli usati di marca sarà disponibile su Zalando e Vestiaire Collective, con verifiche di autenticità garantite. L’accordo riguarda anche la logistica e il supporto ai venditori.

Continua la partnership tra Zalando e Vestiaire Collective nell’ambito dell’abbigliamento di seconda mano di alta gamma e autenticato. Infatti la partnership, già attiva nei quattordici mercati europei con l’offerta attiva, consente al portale di continuare ad ampliare la propria proposta di second hand. Recentemente è stata anche estesa all’abbigliamento per bambini, introducendo nuovi pezzi di designer. Zalando e Vestiaire Collective continuano ad ampliare l’offerta del second hand di lusso. Nel 2025 Zalando ha registrato, in media, il 62% delle vendite nella categoria seconda mano entro sette giorni dalla messa online. Inoltre, il 40% dei clienti che acquistavano un articolo di seconda mano aggiungeva comunque un articolo nuovo al proprio ordine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zalando e Vestiaire Collective si alleano per il second-hand di lusso

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