guidi e recanati si alleano il ristorante stellato andreina nella galassia di the begin

Guidi e Recanati hanno firmato un accordo che vede il ristorante stellato Andreina entrare a far parte della collezione The Begin Hotels. La collaborazione unisce l’esperienza nel settore alberghiero di Guidi con la tradizione gastronomica di Andreina, un locale di lunga data. La partnership amplia l’offerta del ristorante, che ora rientra nel portafoglio di strutture distribuite lungo tutto il territorio italiano.

Non solo accoglienza alberghiera di qualità, adesso anche la ristorazione stellata. Siglato l’accordo tra Guido Guidi e la famiglia Recanati che segna l’ingresso dello storico " Andreina " nella galassia The Begin Hotels, la collezione di boutique hotel ormai presente dal nord al sud Italia. Si tratta di "un’integrazione societaria", come la definiscono i protagonisti, che vede impegnati in prima persona Guidi e lo chef stellato Errico Recanati: "Un passaggio strategico che unisce ospitalità e alta cucina in un progetto condiviso di valorizzazione dell’eccellenza del territorio su ampia scala". Nasce così una nuova Andreina: da un lato Guido... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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