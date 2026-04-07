Dj set mercatini e cibo di qualità | in viale Mazzoni si accende il Fritz collective fest

A Cesena, viale Mazzoni si anima nuovamente con il Fritz Collective Fest, un evento che porta musica dal vivo, mercatini e cibo di qualità. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa torna a trasformare la strada centrale del centro storico in un’area frequentata da appassionati e curiosi, offrendo un momento di aggregazione e svago. La manifestazione coinvolge diversi espositori e artisti, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Dopo una prima edizione coi fiocchi, in viale Mazzoni a Cesena torna il “Fritz Collective Fest”, l’evento che trasforma una delle vie centrali del centro storico in uno spazio aperto, vivo e condiviso. Domenica 12 aprile, dalle ore 11 alle ore 23, la strada si animerà con musica, arte, mercatini e gastronomia di qualità, in un appuntamento a ingresso libero pensato per tutta la città. Durante l’intera giornata, i visitatori potranno esplorare i mercatini curati da Glam-rmarket, lasciarsi ispirare dalle esposizioni di street art e fotografia, assistere a performance di artisti di strada e gustare le specialità degli stand gastronomici, tra cui Osteria Fondo, Piadamendola e Enzu con il suo cibo giapponese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Fritz Collective Fest. Musica e mercatini in viale MazzoniDopo il successo della prima edizione, torna in viale Mazzoni il Fritz Collective Fest. Mercatini, musica dal vivo e street art: torna il "Fritz Collective Fest"L'assessore Plumari: "Il Fritz Collective Fest trasforma viale Mazzoni in uno spazio completamente inedito e diventa motore di tutto il centro... Si parla di: Fritz Collective Fest. Musica e mercatini in viale Mazzoni; Mercatini, musica dal vivo e street art, torna il Fritz Collective Fest. Fritz Collective Fest. Musica e mercatini in viale MazzoniDomenica la seconda edizione della manifestazione ... msn.com