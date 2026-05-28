Zagaria di Doc Pharma ha affermato che i farmaci equivalenti hanno liberato circa 7 miliardi di risorse in 12 anni. Ha anche detto che attualmente il mercato degli equivalenti rappresenta una componente fondamentale della sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, in particolare nel settore retail e per le patologie croniche.

“Oggi il mercato di farmaci equivalenti in Italia è un po' l'asse portante della sostenibilità del Ssn (Sistema sanitario nazionale), soprattutto per quanto riguarda il retail e le patologie croniche. Il comparto offre sostenibilità e liberiamo risorse. Negli ultimi 12 anni abbiamo liberato risorse, tra biosimilari ed equivalenti, per circa 7 miliardi di euro, quindi vogliamo continuare a crescere portando risparmio, qualità e sostenibilità ai pazienti italiani”. Così, Riccardo Zagaria, ceo Doc Pharma, all’evento istituzionale con cui l'Azienda ha celebrato a Roma i 30 anni dalla fondazione, ripercorrendo una storia nata insieme allo sviluppo del farmaco equivalente in Italia e guardando alle sfide future del sistema salute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zagaria (Doc Pharma), ‘con equivalenti 7 mld di risorse liberate in 12 anni’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zagaria (Doc Pharma), con equivalenti 7 mld di risorse liberate in 12 anni

Notizie e thread social correlati

Doc Pharma, equivalenti Made in Italy e sostenibilità Ssn: l’azienda celebra 30 anniDoc Pharma celebra 30 anni di attività con un focus sulla produzione di farmaci equivalenti italiani.

Riccardo Zagaria (Doc Pharma) è il nuovo presidente Egualia, le sue prioritàRiccardo Zagaria, rappresentante di Doc Pharma, è stato nominato nuovo presidente di Egualia.

Si parla di: Doc Pharma, equivalenti Made in Italy e sostenibilità Ssn: l'azienda celebra 30 anni.

Doc Pharma, equivalenti Made in Italy e sostenibilità Ssn: l'azienda celebra 30 anniRoma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - Rendere le cure più accessibili, contribuire alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e valorizzare una filiera farmaceutica di qualità, fortemente radica ... lanuovasardegna.it

Egualia. Riccardo Zagaria (Doc Pharma) eletto alla presidenzaL’associazione italiana dei produttori di farmaci equivalenti, biosimilari e Value Added Medicines ha rinnovato i propri organi istituzionali per il biennio 2026-2027. Zagaria subentra a Stefano ... quotidianosanita.it