Doc Pharma equivalenti Made in Italy e sostenibilità Ssn | l’azienda celebra 30 anni

Doc Pharma celebra 30 anni di attività con un focus sulla produzione di farmaci equivalenti italiani. L’azienda si impegna a rendere le cure più accessibili, sostenendo la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è valorizzare una filiera farmaceutica di qualità, radicata in Italia e in Europa, contribuendo a migliorare l’efficienza e la disponibilità dei farmaci per i pazienti.

(Adnkronos) – Rendere le cure più accessibili, contribuire alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e valorizzare una filiera farmaceutica di qualità, fortemente radicata in Italia e in Europa. Sono i temi al centro dell'evento istituzionale con cui Doc Pharma ha celebrato, oggi a Roma, i 30 anni dalla fondazione, ripercorrendo una storia nata insieme allo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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