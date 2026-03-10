Riccardo Zagaria, rappresentante di Doc Pharma, è stato nominato nuovo presidente di Egualia. La sua priorità è rafforzare il ruolo dell’associazione nel dialogo con le istituzioni nazionali ed europee, puntando a valorizzare il contributo delle aziende produttrici di farmaci equivalenti dal punto di vista economico, sanitario e industriale. Questa nomina segna un passo importante per l’organizzazione.

“Consolidare il ruolo di Egualia nel dialogo con le istituzioni nazionali ed europee, valorizzando il contributo economico, sanitario e industriale delle aziende” produttrici di equivalenti. Questo l’obiettivo del neo presidente di Egualia Riccardo Zagaria, Ad di Doc Pharma, una delle principali aziende italiane specializzate nella commercializzazione di farmaci equivalenti. Zagaria – manager con oltre 25 anni di esperienza in aziende come Giuliani, Italchimici, Zambon, Nycomed, Altana e Sanofi – subentra a Stefano Collatina (presidente e Ad di Baxter Spa), che resta componente del Dalla semplificazione al payback, le priorità del nuovo presidente Egualia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Riccardo Zagaria (Doc Pharma) è il nuovo presidente Egualia, le sue priorità

Articoli correlati

Guerra in Iran e farmaci, Zagaria (DOC Pharma): “Preoccupa l’aumento dei costi e il rischio di rotture di stock”“C’è preoccupazione medio-alta per gli effetti della guerra in Iran sulla filiera del farmaco.

Trasporti e logistica, Confartigianato rilancia il settore: le priorità del nuovo presidente RivaLinee strategiche di Confartigianato Trasporti per il rilancio del settore a livello territoriale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riccardo Zagaria

Argomenti discussi: Doc Pharma: lavoriamo per sempre più diffusione farmaci equivalenti.

Egualia, Riccardo Zagaria eletto presidente per il biennio 2026-2027L’assemblea di Egualia rinnova i vertici. Riccardo Zagaria, AD di Doc Pharma, eletto presidente succede a Stefano Collatina e indica tra le priorità dialogo istituzionale, semplificazione regolatoria ... farmacista33.it

Guerra in Iran e farmaci, Zagaria (DOC Pharma): Preoccupa l’aumento dei costi e il rischio di rotture di stockLa durata del conflitto in Medio Oriente avrà un peso sui produttori di farmaci. L’analisi e rischi. C’è preoccupazione medio-alta per gli effetti della guerra in Iran sulla filiera del farmaco. lapresse.it