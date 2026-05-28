Buona notizia per gli ammiratori del cinema di Zack Snyder, regista di pellicole come L’alba dei morti viventi, Watchmen e L’uomo d’acciaio: è ora disponibile in libreria, edito da Bietti, Il costruttore di miti. Zack Snyder e il tempo dei nuovi eroi, libro scritto a quattro mani da Paolo Riberi e Massimiliano Orione. Lo stesso Snyder ha scritto una delle due prefazioni, mentre l’altra è a firma del suo collaboratore regolare Kurt Johnstad, sceneggiatore di 300, Rebel Moon e l’ancora inedito The Last Photograph, che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Il libro Il costruttore di miti. Zack Snyder e il tempo dei nuovi eroi La.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Zack Snyder tra mito e cinema: il nuovo libro che racconta l’universo dell’autore di 300

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L'errore tattico che trasformò 300 uomini in leggenda

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