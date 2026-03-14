Sophia Loren al San Carlo il libro che racconta 80 anni di cinema e mito internazionale

Alla Fondazione San Carlo, viene presentato un libro che ripercorre 80 anni di carriera e successo internazionale di Sophia Loren. La Regione Campania e la Fondazione Film Commission Regione Campania organizzano questa iniziativa come parte di un omaggio dedicato all’attrice. L’evento segna un ulteriore passo nel tributo alla figura che ha segnato la storia del cinema italiano e mondiale.

Presentato il volume curato da Marcello Garofalo con 560 fotografie rare e l’analisi di 98 film: il progetto della Film Commission Regione Campania rilancia anche l’idea di un Centro Studi dedicato alla grande attrice L’omaggio della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania a Sophia Loren prosegue con un nuovo capitolo. Dopo le celebrazioni avviate nell’ottobre 2024 al Teatro di Corte di Palazzo Reale, la diva del cinema mondiale torna al centro di un evento culturale che si svolge nella cornice del Teatro di San Carlo. Nel Salone degli Specchi è presentato il volume Sophia Loren, pubblicato da Dario Cimorelli Editore e curato da Marcello Garofalo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Napoli celebra il mito di Sofia Loren al Teatro San CarloVenerdì 13 marzo 2026, alle ore 17:30, si è tenuto un evento di alto rilievo culturale per la città di Napoli: la presentazione del volume “Sophia... Al via le “Sophia Loren’s Nights”: musica, convivialità e cucina italiana al Sophia Loren Restaurant di BariPrende il via al Sophia Loren Restaurant di Bari, all’interno del Green Park Sport (Via Giuseppe Fanelli 285/10), il nuovo calendario di eventi... Approfondimenti e contenuti su Sophia Loren Temi più discussi: 'Sofia Loren' di Garofalo, omaggio per un'icona; Napoli lancia il progetto Sophia Loren; Quando l’arte e le mostre rivelano ciò che i dirigenti non vedono; Il 18 marzo s'inaugura a Bari Il tempo delle dive. Attrici e donne dello spettacolo nello sguardo di Chiara Samugheo. Omaggio a Sofia LorenPresentato anche il volume sulla filmografia completa della diva per iniziativa della Film Commission Regione Campania ... rainews.it Il Teatro di San Carlo di Napoli ha ospitato la presentazione del volume Sophia LorenIl Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo di Napoli ha ospitato la presentazione del volume Sophia Loren (Dario Cimorelli Editore), che segna una ... napolivillage.com Sophia Loren, una bellezza senza tempo. Elegante, intensa, inconfondibile. La Loren ha sempre avuto un fascino tutto suo, capace di attraversare epoche e mode senza perdere la sua identità. È riuscita a mantenere un equilibrio raro: lontana sia dagli ecc - facebook.com facebook