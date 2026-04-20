Un autore agrigentino racconta Leonardo | su Amazon il nuovo libro digitale di Luca Castronovo

Un autore di Agrigento ha pubblicato un nuovo libro digitale su Amazon dedicato a Leonardo. Il volume è disponibile esclusivamente in formato elettronico e fa parte della categoria della letteratura digitale. Luca Castronovo, già conosciuto per i suoi contributi nel campo della divulgazione culturale e storica, firma questa sua ultima pubblicazione. La presentazione del libro si inserisce nel contesto della crescente diffusione di opere letterarie in formato digitale.

Su Amazon e in formato esclusivamente digitale: è la letteratura 2.0 incarnata nel nuovo libro di Luca Castronovo, già noto per i suoi lavori di divulgazione culturale e storica. L’opera, dal titolo “Leonardo da Vinci: il genio universale tra arte, scienza e scenografia”, nasce come un omaggio a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Filippo Barbacini, l’autore emiliano che racconta il calcio giovanile: in arrivo il suo secondo libroC’è chi il calcio lo gioca, chi lo allena e chi prova a raccontarlo in modo diverso. ’Storie. Incontri d’autore’. Il libro su Gesù di Vito MancusoLa Liguria si prepara a diventare un grande laboratorio di pensiero con il ritorno di ’Storie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Un libro racconta la storia della Fortitudo, la passione del basket diventa memoriaCurato da Luca Castronovo, il volume digitale ripercorre origini, protagonisti e stagioni simbolo della squadra ... agrigentonotizie.it Luca Castronovo dedica un libro alla storia della Fortitudo AgrigentoIl volume ripercorre le tappe più significative della Fortitudo Agrigento: dalle origini alle stagioni più entusiasmanti, passando per protagonisti, partite memorabili e momenti che hanno segnato la p ... grandangoloagrigento.it