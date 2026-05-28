Alla Carbonaia di Foiano, fino a metà giugno, si può visitare la mostra “Yutori – The Art of Stillness”. L’esposizione presenta le opere di Maniquo, nome d’arte di Nicola Cirelli, artista visivo nato a Ferrara nel 1969. La mostra si concentra su lavori che esplorano il tema della quiete e della pausa, attraverso una serie di installazioni e rappresentazioni visive.

Alla Carbonaia di Foiano è in corso “Yutori – The Art of Stillness”. Fino a metà giugno ecco il progetto artistico di Maniquo, nome d’arte di Nicola Cirelli, artista visivo nato a Ferrara nel 1969. L’esposizione propone un viaggio immersivo all’interno della ricerca di Maniquo, artista che dal 2012 ha sviluppato un percorso creativo fuori da categorie stilistiche rigide. La sua pratica attraversa una tensione costante tra figurazione visionaria e astrazione segnica, con una forte dimensione rituale e manuale: migliaia di micro-interventi, ripetizioni, gesti e stratificazioni che trasformano la superficie pittorica in esperienza sensoriale.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Yutori–The Art of Stillness", il progetto artistico di Maniquo

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