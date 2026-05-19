A Foiano della Chiana, presso lo spazio espositivo Alla Carbonaia, si sta svolgendo l’evento “Yutori – The Art of Stillness”. L’esposizione, attiva fino a data da definirsi, presenta opere di artisti contemporanei e si inserisce nel panorama culturale locale. La mostra si concentra su tematiche legate alla calma e alla riflessione attraverso le creazioni artistiche. La presenza di questa iniziativa sottolinea la volontà del territorio di rafforzare la propria attenzione verso l’arte moderna e le espressioni visive contemporanee.

Arezzo, 19 maggio 2026 – Alla Carbonaia è in corso “Yutori – The Art of Stillness ”: Foiano della Chiana conferma la sua vocazione per l’arte contemporanea. Foiano della Chiana continua a investire con convinzione nella cultura contemporanea e apre le porte a una nuova mostra negli spazi della Carbonaia, che fino a metà giugno ospiterà “YUTORI – The Art of Stillness”, progetto artistico di MANIQUO, nome d’arte di Nicola Cirelli, artista visivo nato a Ferrara nel 1969. L’esposizione propone un viaggio immersivo all’interno della ricerca di MANIQUO, artista che dal 2012 ha sviluppato un percorso creativo fuori da categorie stilistiche rigide.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla Carbonaia è in corso “Yutori – The Art of Stillness”

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