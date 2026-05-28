Yuliia Starodubtseva svela la promessa del suo coach | Mi sposa se entro nella top 50 Ora ha paura

Dopo aver battuto una delle prime 50 giocatrici del mondo, la tennista ha rivelato che il suo allenatore le ha promesso di sposarla se riuscisse a entrare nella top 50. La giocatrice ha dichiarato che ora il matrimonio è molto vicino, facendo riferimento alla promessa fatta dal coach. La vittoria contro la rivale di alto livello ha portato alla luce questa promessa, che fino a quel momento era rimasta segreta.

Dopo aver battuto Elena Rybakina, Yuliia Starodubtseva ha svelato la promessa fattagli dal suo allenatore: di questo passo, il matrimonio è molto vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sainz svela la sua paura nella nuova F1: “Prima o poi ci sarà un incidente terribile a 340 km/h”Durante il Gran Premio in Giappone, il pilota della Williams ha espresso preoccupazioni sulla sicurezza, affermando che prima o poi si verificherà un...

Dimentica la tessera di disabilità e viene multato, la mamma del 15enne: “Ora ha paura a riprendere il bus”Un ragazzo di 15 anni con autismo di secondo livello è stato multato su un autobus nel Bresciano perché non aveva la tessera di disabilità.

Argomenti più discussi: La sorpresa Starodubtseva: elimina Rybakina e svela la scommessa sul matrimonio; Hailey Baptiste si ritira a Parigi per un infortunio alla gamba.

La sorpresa Starodubtseva: elimina Rybakina e svela la scommessa sul matrimonioYuliia Starodubtseva ha raggiunto un apice significativo nella sua carriera, realizzando una delle maggiori sorprese al Roland Garros. La tennista ucraina ha sconfitto la numero due del mondo, Elena R ... it.blastingnews.com

Starodubtseva, sorpresa a Charleston, sfida la campionessa PegulaYuliia Starodubtseva ha firmato un'impresa memorabile al WTA 500 di Charleston, conquistando la sua prima finale in carriera a questo prestigioso livello. L'ucraina, partita dal primo turno, ha ... it.blastingnews.com