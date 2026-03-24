Sainz svela la sua paura nella nuova F1 | Prima o poi ci sarà un incidente terribile a 340 km h
Durante il Gran Premio in Giappone, il pilota della Williams ha espresso preoccupazioni sulla sicurezza, affermando che prima o poi si verificherà un incidente grave a velocità elevate. Nel corso della gara, ha inoltre criticato l'uso della modalità rettilineo, introdotta per adattarsi alle limitazioni delle nuove unità di potenza. La corsa si svolge sul circuito di Suzuka, punto di riferimento del campionato mondiale.
Il Mondiale fa tappa a Suzuka, in Giappone. Il pilota spagnolo della Williams critica duramente la "modalità rettilineo" (straight mode) introdotta per compensare la minore erogazione di energia elettrica delle nuove power unit. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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