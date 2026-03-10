Dimentica la tessera di disabilità e viene multato la mamma del 15enne | Ora ha paura a riprendere il bus

Un ragazzo di 15 anni con autismo di secondo livello è stato multato su un autobus nel Bresciano perché non aveva la tessera di disabilità. La madre ha dichiarato che ora il ragazzo ha paura di prendere di nuovo il bus. La vicenda ha suscitato attenzione locale, evidenziando le difficoltà legate all’utilizzo dei mezzi pubblici per le persone con disabilità.