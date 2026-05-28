Perché voler acquistare un nuovo smartphone? Non c’è dubbio che la domanda di questi tempi sia d’attualità: il mercato non riesce a tornare ai fasti di qualche anno fa e le aziende sono alla ricerca di qualcosa che vada oltre il formato dei dispositivi, ormai giunti a un inevitabile blocco creativo. Ecco allora che la competizione è quella delle prestazioni e, soprattutto, delle capacità fotografiche. In questo campo Xiaomi ha intrapreso una strada convincente grazie alla partnership con Leica, ed anche nella nuova 17T Series (composta dai modelli 17T e 17T Pro) le ambizioni non mancano. Con una sfida in più: dare uno smartphone con funzioni di fascia alta a un prezzo non eccessivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Xiaomi 17T Series: più fotografia, autonomia e intelligenza visiva

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Xiaomi 17T Pro review: Premium power at a premium price

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