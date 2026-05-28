L'apprezzata serie animata targata Marvel e Disney+ ritornerà sugli schermi a partire da luglio, riprendendo la storia da dove si era interrotta. Disney+ e Marvel Animation hanno condiviso il trailer della stagione 2 di X-Men '97, l'apprezzata serie tv che ritornerà sugli schermi televisivi da mercoledì 1 luglio. I nuovi episodi riprenderanno la trama da dove si era interrotta nelle puntate precedenti e il video promozionale regala delle interessanti anticipazioni. Cosa racconteranno i nuovi episodi della serie X-Men '97 Nel trailer del ritorno di X-Men '97 con la seconda stagione, infatti, si vede il team degli eroi diviso in varie dimensioni temporali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X-Men '97: nel trailer della stagione 2 i mutanti affrontano Apocalisse

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X-Men '97: le nuove immagini della serie mostrano un primo sguardo della squadra e di ApocalisseNuove immagini della seconda stagione di X-Men '97 offrono un primo sguardo alla squadra di mutanti e al personaggio di Apocalisse.

Temi più discussi: X-Men ’97 – Stagione 2: ecco il primo trailer della serie animata Marvel; X-Men ’97 – Il trailer ufficiale della seconda stagione; X-Men '97, trapelato il trailer della seconda stagione: arrivano X-Force e X-Factor; X-Men ’97 stagione 2: trailer italiano, data d’uscita e ritorno di Apocalisse.

Le Ere di Apocalisse. Questo 1° Luglio tornerà anche X-MEN '97 su DisneyPlus, con la Stagione 2 che riprenderà da dove eravamo rimasti, con i Mutanti Marvel ora sparsi nel Tempo, come conferma anche il Trailer: youtu.be/mfUtseK27pc #SerieTV x.com

X-Men '97 Stagione 2 di Marvel Animation | Trailer ufficiale reddit

X-Men ’97 – Il trailer ufficiale della seconda stagioneDa luglio il ritorno della serie animata degli X-Men su Disney Plus. Disney e Marvel Studios hanno diffuso il trailer ufficiale della seconda, attesa stagione di X-Men ’97, la serie sequel del popolar ... lospaziobianco.it

Dopo due anni arriverà la seconda stagione della serie X-Men '97Disney e Marvel dopo un pò di attesa ritorneranno nel mondo dei mutanti per la seconda stagione della serie animata X-Men '97. A seguire trailer e data. animeita.net