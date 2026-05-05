Nuove immagini della seconda stagione di X-Men '97 offrono un primo sguardo alla squadra di mutanti e al personaggio di Apocalisse. Il materiale promozionale rivela anche il restyling del villain En Sabah Nur e mostra come il team sia diviso tra eventi passati e futuri. La serie riprende la narrazione con alcuni aggiornamenti estetici e una divisione temporale tra le due linee narrative.

Il materiale promozionale della seconda stagione di X-Men '97 mostra il restyling del villain En Sabah Nur e conferma la separazione del team tra passato e futuro. Mentre cresce l'attesa per il ritorno su Disney+, emergono dettagli sul percorso emotivo di Morph e sulle nuove formazioni. Il debutto estivo della seconda stagione di X-Men '97 si avvicina e le nuove illustrazioni ufficiali offrono uno sguardo ravvicinato al temibile Apocalisse. Con il team disperso in epoche remote, tra l'antico Egitto e un futuro distopico, la serie promette di alzare la posta in gioco esplorando traumi e nuove alleanze. Millenni di distanza e un team ridotto...🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X-Men '97: le nuove immagini della serie mostrano un primo sguardo della squadra e di Apocalisse

Notizie correlate

X-Men ’97: Svelata la data della première della seconda stagione?Mentre il debutto cinematografico dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe si avvicina (atteso per dicembre in Avengers: Doomsday), l’universo...

Harry e Meghan a Pasqua, le nuove immagini dei figli mostrano un grande cambiamentoMeghan Markle ha scelto ancora una volta i social per offrire uno sguardo sulla vita privata della sua famiglia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: X-Men '97, primo sguardo ai vari team e ai nuovi costumi della Stagione 2 in queste immagini promozionali; X-Men 97, svelati i nuovi personaggi Marvel per la seconda stagione!; Avengers: Secret Wars, nuovi dettagli sul reset dell'MCU: gli X-Men avranno un ruolo di primo piano, i Fantastici Quattro saranno su Terra-616; X-Men, primi dettagli sul film reboot prodotto dai Marvel Studios: cast giovane, Wolverine assente.

L'era di Apocalisse è vicina: X-Men '97 promette una stagione 2 epicaScoprite le nuove anticipazioni per l'attesissima stagione dell'acclamata serie televisiva d'animazione dei Marvel Studios. cinema.everyeye.it

X-Men ’97 – Stagione 2: annunciata la nuova finestra di uscita ufficialeScopri tutte le novità su X-Men ’97 stagione 2: debutto atteso per l’estate 2026 e première al Tribeca Festival ... cinefilos.it

Nuova occhiata ad Apocalisse nella seconda stagione di X-Men '97 - facebook.com facebook