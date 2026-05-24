Jade Cargill ha sconfitto Rhea Ripley a SNME, a una settimana dal loro incontro previsto a Clash in Italy. La vittoria è arrivata durante l’evento, prima del faccia a faccia tra le due wrestler.

Grande vittoria per Jade Cargill a una sola settimana dal suo match contro Rhea Ripley a Clash in Italy. Jade ha infatti schienato proprio la Women’s Champion, regalando il successo al suo team composto da B-Fab e Michin nel Trios Match contro Rhea, Alexa Bliss e Charlotte Flair a Saturday Night’s Main Event. Mami's here. This place just became unglued for @RheaRipleyWWE!! pic.twitter.comQvBXeXZQS4 — WWE (@WWE) May 24, 2026 Il match si apre subito con il faccia a faccia tra Jade e Rhea, ma Jade decide di lasciare spazio a B-Fab. Da lì parte una sfida molto dinamica, con continui tag e tante sequenze veloci: Alexa domina per qualche minuto su Michin con il suo stile aggressivo, mentre Charlotte prende il controllo mostrando tutta la sua esperienza tra chop, Clothesline e pose provocatorie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill batte Rhea Ripley a SNME prima del loro faccia a faccia a Clash in Italy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jade Cargill vs. Rhea Ripley | WWE Womens Championship Match: WrestleMania 42 Sunday highlights

Notizie e thread social correlati

WWE: Secondo un ex WWE il match tra Jade Cargill e Rhea Ripley sarebbe a rischioUn ex commentatore della WWE ha affermato che il match tra Jade Cargill e Rhea Ripley potrebbe essere a rischio.

WWE: Ritorno dominante per Jade Cargill, nel mirino c’è ancora Rhea RipleyDurante l’ultima puntata di SmackDown, trasmessa l’8 maggio, si è verificato il ritorno di Jade Cargill, che ha attirato l’attenzione dei fan.

Temi più discussi: Jade Cargill, Michin e B-Fab trionfano a SNME, battute Rhea Ripley, Charlotte Flair e Alexa Bliss; WWE: Risultati WWE SmackDown 15-05-2026; Ecco il Clash in Italy Store! A Torino si potranno anche incontrare alcuni wrestler WWE.

WWE WrestleMania 42 Results As Rhea Ripley Beats Jade Cargill In Match-Of-The-Night CandidateRhea Ripley beat Jade Cargill to capture her second WWE Women’s Championship in a great match with excellent crowd reactions for the babyface and the heel. Staying true to a feud that involved a ... sports.yahoo.com

WWE WrestleMania 42 Results As Rhea Ripley Beats Jade Cargill In Match-Of-The-Night CandidateThis voice experience is generated by AI. Learn more. This voice experience is generated by AI. Learn more. Rhea Ripley defeated Jade Cargill in a very heated match to regain the WWE Women’s ... forbes.com