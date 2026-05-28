Meta lancia gli abbonamenti premium | ecco come cambieranno Instagram Facebook e WhatsApp

Meta ha annunciato il lancio di abbonamenti premium per Instagram, Facebook e WhatsApp. Gli utenti potranno sottoscrivere piani a pagamento che offrono funzionalità aggiuntive. La società ha comunicato che questa novità riguarda tutti e tre i servizi, senza fornire dettagli specifici su prezzi o caratteristiche precise. L’introduzione degli abbonamenti avviene dopo anni di utilizzo gratuito delle piattaforme.

Meta entra ufficialmente nell’era degli abbonamenti. Dopo anni in cui Instagram, Facebook e WhatsApp sono stati percepiti come servizi gratuiti, accessibili a tutti e sostenuti soprattutto dalla pubblicità, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg prepara una nuova fase: quella dei piani Plus, pensati per offrire funzioni premium agli utenti disposti a pagare un canone mensile. La novità riguarda le tre piattaforme principali dell’ecosistema Meta. Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus dovrebbero introdurre strumenti aggiuntivi, maggiore personalizzazione e nuove opzioni di controllo, con prezzi indicativi di 3,99 dollari al mese per Instagram e Facebook e 2,99 dollari al mese per WhatsApp. 🔗 Leggi su Panorama.it

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