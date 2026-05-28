Durante i Welfare Days del 27-28 maggio, l’associazione “Un Girasole per la Vita” è stata premiata dal Comune di Manfredonia per aver dimostrato un impegno particolare nel sociale. La cerimonia ha riconosciuto il contributo dell’organizzazione alla comunità locale, senza specificare ulteriori dettagli. La premiazione si è svolta nel corso dell’evento dedicato alle iniziative di welfare in programma in quei giorni.

In occasione dei Welfare Days del 27-28 maggio, l'associazione Un Girasole per la Vita ha ricevuto un importante riconoscimento per essersi distinta sul territorio grazie al proprio impegno sociale.A ritirare il premio è stata Caterina, madre di Mariarosa tragicamente scomparsa a sedici anni e mezzo nel marzo del 2015, nel cui nome Un Girasole per la Vita é nata. “Un Girasole per la Vita nasce dal dolore, ma anche dalla volontà di trasformarlo in aiuto concreto per gli altri”, ha dichiarato Caterina. Tra le iniziative promosse, la marcia silenziosa organizzata il 10 settembre 2025 in occasione del ventisettesimo compleanno di Mariarosa... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Welfare days: il Comune di Manfredonia premia l’associazione “Un Girasole per la Vita”

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