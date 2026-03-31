Manfredonia | cinema e impegno sociale si fondono Il cast del docufilm L’Eterna Domanda e l’associazione Un Girasole per la Vita incontrano gli studenti

A Manfredonia, il cast del documentario “L’Eterna Domanda” e l’associazione “Un Girasole per la Vita” hanno incontrato gli studenti della città. L’evento ha previsto uno scambio di testimonianze e riflessioni sul significato della vita, coinvolgendo i partecipanti in un confronto diretto e aperto. Durante l’incontro sono state condivise esperienze e approfondimenti sui temi trattati nel film.

Manfredonia, il cast del docufilm L'Eterna Domanda e l'associazione Un Girasole per la Vita incontrano gli studenti: riflessioni, testimonianze e dialogo sul senso della vita. Si è svolto nella mattinata del 30 marzo, presso l'Auditorium Cristanziano Serricchio l'incontro rivolto alla comunità studentesca di Manfredonia, che ha unito cinema e impegno sociale. Al centro dell'evento la proiezione del documentario L'Eterna Domanda del giovane regista Domenico Rignanese e la presentazione della neonata associazione odv Un Girasole per la Vita, impegnata nella promozione della salute mentale e nella prevenzione al suicidio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia: cinema e impegno sociale si fondono. Il cast del docufilm “L’Eterna Domanda” e l’associazione “Un Girasole per la Vita” incontrano gli studenti Articoli correlati “L’Eterna Domanda”: studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione “Un Girasole per la Vita”Prima proiezione per il docufilm di Domenico Rignanese all’Auditorium Peppino Principe. Un girasole per la vita: il Manfredonia Calcio c’èCrescere sul campo significa imparare il rispetto, il sacrificio e il valore del gruppo. Tutto quello che riguarda su Eterna Domanda Discussioni sull' argomento Un girasole per la vita: il Manfredonia Calcio scende in campo per i valori oltre il gioco. L'ETERNA DOMANDA L’Eterna Domanda, a Manfredonia il docufilm che invita a riflettere sul senso della vitaUn momento di riflessione collettiva sul senso della vita, sulle fragilità e sul percorso personale di ciascuno. Il Comune di Manfredonia ha approvato la coorganizzazione dell’iniziativa culturale ... statoquotidiano.it MANFREDONIA MERCATO Manfredonia. Pasqua, mercato dimezzato: una sola domanda per i posteggi cittadiniUn mercato pensato per animare la città durante le festività pasquali, ma che rischia di restare in gran parte deserto ... statoquotidiano.it