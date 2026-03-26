Un girasole per la vita | il Manfredonia Calcio c’è

Il Manfredonia Calcio ha annunciato la propria presenza in campionato, sottolineando l'importanza di valori come il rispetto e il sacrificio. La squadra si impegna a sviluppare il senso di appartenenza e di collaborazione tra i giocatori. L'obiettivo è rafforzare la coesione del gruppo attraverso il percorso sportivo, con particolare attenzione alla crescita personale e collettiva.

Crescere sul campo significa imparare il rispetto, il sacrificio e il valore del gruppo. Ma per i ragazzi dell'Under 15 del Manfredonia Calcio, la formazione continua anche fuori dal rettangolo verde.?Oggi, insieme a Mister Matteo D’Arienzo, i nostri giovani atleti hanno voluto metterci la faccia per sostenere un’iniziativa importante: la proiezione del docufilm “L’Eterna Domanda” del regista Domenico Rignanese.?Lunedì 30 marzo, alle ore 10:30 presso l'Auditorium Serricchio (Palazzo Celestini), si parlerà di vita, di fragilità e di quelle domande che spesso restano silenziose. Per questo come società abbiamo scelto di sostenere l’Associazione “Un Girasole per la Vita” e il Comune di Manfredonia in questo percorso di riflessione dedicato ai giovani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Un girasole per la vita: il Manfredonia Calcio c’è Articoli correlati “L’Eterna Domanda”: studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione “Un Girasole per la Vita”Prima proiezione per il docufilm di Domenico Rignanese all’Auditorium Peppino Principe. Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia CalcioLunedì 9 marzo 2026, presso l'Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è tenuto l’importante incontro istituzionale indetto dal Comitato Regionale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manfredonia Calcio Serie D, Fasano batte Manfredonia e continua la corsa alla vettaSfida del Vito Curlo caratterizzata dal ventennale gemellaggio tra le due tifoserie: biancazzurri sulla scia del Barletta capolista ... today.it DONIA TOP Manfredonia rimonta la Paganese: al Miramare finisce 3-1Al Miramare, dunque, i biancocelesti regalano ai tifosi una vittoria importante, frutto di determinazione e spirito di squadra. statoquotidiano.it