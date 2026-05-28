Mazzoleni ha avviato una collaborazione con Unobravo per offrire servizi di supporto psicologico ai propri dipendenti. La partecipazione tra i lavoratori sta aumentando, evidenziando un interesse crescente per il welfare mentale. L’azienda, attiva nel settore zootecnico e con un fatturato di 178 milioni di euro, ha deciso di investire nel benessere psicologico dei suoi dipendenti attraverso questa iniziativa.

Morandini (R1 Group): “Il cloud è un abilitatore per l’evoluzione digitale di un’azienda ma serve una governance” – video video 8 dipendenti su 10 hanno intrapreso un percorso psicologico per la prima volta. Il gruppo amplia anche i benefit sanitari con convenzioni cliniche, screening oncologici e risonanza magnetica total body per gli over 45 I dati relativi a questa collaborazione evidenziano un impatto significativo sul benessere dei lavoratori e delineano un modello di welfare integrato che l’azienda punta a consolidare e ampliare. In un contesto in cui la salute mentale resta un tema ancora sensibile, Mazzoleni ha scelto di intervenire sia sul piano culturale sia su quello economico, facilitando l’accesso al supporto psicologico professionale attraverso un pacchetto di sedute gratuite e condizioni agevolate per i percorsi successivi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Welfare aziendale, Mazzoleni investe nel benessere psicologico con Unobravo: cresce l’adesione tra i dipendenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mazzoleni investe nel benessere psicologico: cresce la partnership con UnobravoMazzoleni ha rinnovato per il terzo anno consecutivo la collaborazione con Unobravo, rafforzando il suo modello di welfare aziendale.

Welfare aziendale: il viaggio guida il benessere dei dipendentiDue realtà del settore viaggi e servizi digitali hanno annunciato il lancio di Cti Welfare, un'iniziativa che mira a integrare i viaggi di lavoro con...

Si parla di: Mazzoleni investe nel benessere psicologico | cresce la partnership con Unobravo.

Welfare aziendale, Mazzoleni investe nel benessere psicologico con UnobravoROMA – Mazzoleni, realtà in forte crescita nel settore zootecnico, con 178 milioni di euro di fatturato consolidato, oltre 200 dipendenti e una presenza sui mercati internazionali grazie all’impegno d ... dire.it

Mazzoleni investe nel benessere psicologico: cresce la partnership con UnobravoMazzoleni rinnova per il terzo anno consecutivo la partnership con Unobravo e rafforza il proprio modello di welfare aziendale, puntando sul benessere ... zon.it