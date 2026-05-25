Mazzoleni ha rinnovato per il terzo anno consecutivo la collaborazione con Unobravo, rafforzando il suo modello di welfare aziendale. L’obiettivo è migliorare il benessere psicologico e promuovere la prevenzione sanitaria tra i dipendenti. La partnership si concentra su iniziative di supporto psicologico e servizi di prevenzione, integrando queste risorse nelle politiche aziendali. La collaborazione si inserisce nel programma di welfare aziendale dell’azienda, con un focus specifico sulla salute mentale.

Mazzoleni rinnova per il terzo anno consecutivo la partnership con Unobravo e rafforza il proprio modello di welfare aziendale, puntando sul benessere psicologico e sulla prevenzione sanitaria per i dipendenti. Investire nel benessere delle persone come leva strategica per la crescita aziendale. È questa la direzione scelta da Mazzoleni, realtà in forte espansione nel settore zootecnico, che ha confermato per il terzo anno consecutivo la collaborazione con Unobravo, piattaforma leader in Italia nel supporto psicologico online. Con un fatturato consolidato di 178 milioni di euro, oltre 200 dipendenti e una presenza internazionale sviluppata attraverso i team di Mazzoleni, Mazzoleni Ireland, Sivam e Martens-Vitasol, il gruppo continua ad ampliare le proprie politiche di welfare aziendale. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Mazzoleni investe nel benessere psicologico: cresce la partnership con Unobravo

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