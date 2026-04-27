Welfare aziendale | il viaggio guida il benessere dei dipendenti

Due realtà del settore viaggi e servizi digitali hanno annunciato il lancio di Cti Welfare, un'iniziativa che mira a integrare i viaggi di lavoro con programmi di benessere per i dipendenti. La collaborazione si propone di offrire soluzioni che combinano le esigenze di mobilità aziendale con iniziative di welfare, puntando a migliorare l’esperienza dei lavoratori durante gli spostamenti. L’obiettivo è creare un collegamento tra servizi di viaggio e interventi sul benessere dei dipendenti.

? Cosa sapere Bluvacanze e Jakala lanciano Cti Welfare per integrare business travel e benessere aziendale.. Il 70% del credito welfare in Italia viene utilizzato per servizi turistici.. Lorenzo Mazzucchelli, responsabile del progetto di welfare per il gruppo Bluvacanze, ha presentato la nuova piattaforma Cti Welfare powered by Jakala, una soluzione pensata per integrare i servizi di business travel con il benessere complessivo dei dipendenti. La novità nasce dalla sinergia tra l'esperienza di Cisalpina Travel International nel settore dei viaggi e le capacità tecnologiche di Jakala, un operatore europeo specializzato in performance basate sui dati e nell'intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Welfare aziendale: il viaggio guida il benessere dei dipendenti Workforce Wellbeing: ensuring you team are fit for life and work Notizie correlate Welfare Aziendale: Cresce la Richiesta di Sanità e Benessere, Quasi 9 su 10 Dipendenti Vogliono Più Benefit.L’esigenza di un welfare aziendale più diffuso e strutturato emerge con forza nel panorama lavorativo italiano. Welfare & HR Summit 2026: a Milano il welfare aziendale come leva per la crescitaSi svolgerà a Milano, presso l’Auditorium Il Sole 24 Ore in viale Sarca 223, l’edizione 2026 del Welfare & HR Summit , l’appuntamento promosso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il welfare aziendale si estende alle pmi ed entrano i viaggi; La nuova frontiera del welfare aziendale tra viaggi e AI: la sfida di Cisalpina Tours International e Jakala; Il welfare aziendale conquista giovani e pmi; Viaggi d’affari, Cisalpina lancia il servizio Cti Welfare. Il welfare aziendale si estende alle pmi ed entrano i viaggiLanciato Cti Welfare, il nuovo servizio di Cisalpina Tours International sviluppato in collaborazione con Jakala ... italiaoggi.it Cisalpina Tours International e Jakala presentano la nuova piattaforma«Nasce Cti Welfare powered by Jakala, la soluzione completa per il benessere aziendale, costruita su competenza, tecnologia e partnership strategiche ». travelquotidiano.com AXIO INSURANCE BROKER ESTENDE IL WELFARE AZIENDALE ANCHE AI CONSULENTI INDIPENDENTI x.com Il welfare aziendale nel 2026 non è un costo. È uno strumento per risparmiare e trattenere persone. In questa pillola vi spieghiamo cosa puoi fare subito nella tua impresa. Bonus, fringe benefit, strumenti concreti: meno teoria, più operatività. Vuoi capi - facebook.com facebook