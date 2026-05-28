Weekend nel segno di Turner dalla Tate Gallery arriva a Como la grande mostra
Durante il quinto weekend di maggio, con il meteo che prevede sole estivo fino a domenica, a Como arriva una grande mostra dedicata a Turner dalla Tate Gallery. La mostra sarà aperta al pubblico per tutto il fine settimana, attirando visitatori interessati all’esposizione delle opere del pittore britannico. Le giornate soleggiate invitano a visitare la città e partecipare agli eventi culturali previsti.
Quinto weekend di maggio con il meteo che promette sole estivo sino a domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo splendido fine settimana. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. TurnerTurnerDal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospita un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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