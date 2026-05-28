Weekend nel segno di Turner dalla Tate Gallery arriva a Como la grande mostra

Da quicomo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il quinto weekend di maggio, con il meteo che prevede sole estivo fino a domenica, a Como arriva una grande mostra dedicata a Turner dalla Tate Gallery. La mostra sarà aperta al pubblico per tutto il fine settimana, attirando visitatori interessati all’esposizione delle opere del pittore britannico. Le giornate soleggiate invitano a visitare la città e partecipare agli eventi culturali previsti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quinto weekend di maggio con il meteo che promette sole estivo sino a domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo splendido fine settimana. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. TurnerTurnerDal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospita un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PRIME Edson Barboza Is ACTUALLY HIM In UFC 5!!!

Video PRIME Edson Barboza Is ACTUALLY HIM In UFC 5!!!

Notizie e thread social correlati

La Grande Mostra arriva a Como dalla Tate Gallery: Turner, Jim Lambie e David BatchelorDal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospiterà una mostra dedicata a William Turner, artista rappresentante del Romanticismo inglese.

I capolavori di Turner in arrivo dalla Tate Gallery: L’incanto del lago di Como e del paesaggio italianoDal 29 maggio al 27 settembre 2026, una mostra si svolgerà a Como, presentando opere di William Turner provenienti dalla Tate Gallery.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web