Weekend a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 29 a domenica 31 maggio
Stefano Bollani in concerto gratuito alla Rotonda Diaz, la mostra Robert Crumb. Cattivi pensieri a Castel Nuovo, gli appuntamenti del Maggio dei Monumenti e quelli del Maggio di Pizzofalcone, Napoli Tattoo Expo alla Mostra D'Oltremare, Un giorno diverso in scena a Galleria Toledo, la canzone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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ORGOGLIO SYNCRO! Il weekend appena trascorso a Napoli è stato a dir poco magico! una parte delle nostre ragazze del gruppo di nuoto artistico è sceso in vasca ai Campionati Italiani Assoluti (23 e 24 Maggio) e ha letteralmente fatto faville! facebook
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Napoli gallery weekend, il fine settimana dell’arte contemporaneaNuova edizione del Napoli gallery weekend, la tre giorni che vorrebbe trasformare la città in un palcoscenico diffuso per i linguaggi del contemporaneo. Da oggi a domenica, ... ilmattino.it
Napoli riscopre l'anima contemporaneaNapoli, città d’arte dalla tradizione millenaria, riscopre e valorizza sempre più anche la propria anima contemporanea, affiancando alla sua già ricca offerta culturale - con aperture ordinarie e stra ... rainews.it