Weekend a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 22 a domenica 24 maggio

Nel fine settimana a Napoli si svolgono numerosi eventi tra cui la Notte Europea dei Musei, che prevede l'apertura serale di vari siti culturali, e le iniziative del Maggio dei Monumenti e del Maggio di Pizzofalcone, entrambe con visite guidate e mostre. Si tiene anche l'evento Wine&Thecity, che si svolge nella Vigna di Teonilla con degustazioni di vini locali. Inoltre, tra gli eventi ci sono anche performance musicali e incontri pubblici, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in diverse attività culturali.

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