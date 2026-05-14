Weekend a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 15 a domenica 17 maggio
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, Napoli si anima con diversi eventi. Durante il weekend si svolgono le iniziative del Maggio dei Monumenti e del Maggio di Pizzofalcone, con aperture e visite guidate nei quartieri storici. Inoltre, la rassegna musicale Nelle acque di Napoli ospita un concerto con i musicisti Fabrizio Bosso e Bebo Ferra. Sono previsti spettacoli, visite e occasioni di intrattenimento per i residenti e i visitatori.
Gli appuntamenti del Maggio dei Monumenti e quelli del Maggio di Pizzofalcone, Fabrizio Bosso & Bebo Ferra in concerto per la rassegna Nelle acque di Napoli. Suoni e visioni, Peppe Lanzetta e i 99 Posse al Trianon Viviani, Pop-Art in Grand Tour al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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