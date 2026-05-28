Week end lungo Latina e provincia | cosa fare da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno

Da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, a Latina e provincia, ci sono eventi e manifestazioni per il ponte lungo. La Festa della Repubblica cade di martedì e permette di prolungare il fine settimana. Durante questi giorni, si svolgono sagre, concerti e mostre aperte al pubblico. Le attività si concentrano principalmente in aree pubbliche e centri storici, con aperture di musei e spazi culturali che offrono ingressi gratuiti o a prezzo ridotto.

Ultimo fine settimana di maggio che si allunga in un ponte grazie alla Festa della Repubblica che cade di martedì 2 giugno. Un’ottima occasione per anticipare le vacanze, per passare qualche giorno fuori, andare al mare o fare gite fuori porta. Latina e la sua provincia, oltre a offrire bellezze. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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