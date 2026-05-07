Week end Latina e provincia | cosa fare sabato 9 e domenica 10 maggio

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio a Latina e nella sua provincia si svolgono numerose attività, tra spettacoli dal vivo, escursioni, passeggiate e visite guidate. Sono programmate anche diverse manifestazioni di vario tipo, offrendo diverse possibilità di svago e intrattenimento per i residenti e i visitatori. Le iniziative si svolgono in diversi luoghi della zona, con eventi che coinvolgono il pubblico di tutte le età.

Con la bella stagione si moltiplicano le cose da fare a Latina e nella sua provincia: spettacoli dal vivo, escursioni, passeggiate e visite guidate o manifestazioni varie. Per chi vuole lasciarsi alle spalle il tran tran quotidiano, passare ore divertenti, interessanti e riposanti c’è l’imbarazzo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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