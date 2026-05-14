Week end Latina e provincia | cosa fare sabato 16 e domenica 17 maggio
Durante il fine settimana del 16 e 17 maggio, a Latina e nella sua provincia si svolgono numerosi eventi e attività. Sono previsti spettacoli dal vivo, escursioni, passeggiate e visite guidate. Inoltre, ci sono diverse manifestazioni in programma, offrendo molte possibilità di svago e intrattenimento per i residenti e i visitatori. La stagione più calda favorisce un ricco calendario di appuntamenti all'aperto e iniziative culturali.
Con la bella stagione si moltiplicano le cose da fare a Latina e nella sua provincia: spettacoli dal vivo, escursioni, passeggiate e visite guidate o manifestazioni varie. Finalmente arriva il week end che porta tante iniziative per chi vuole lasciarsi alle spalle il tran tran quotidiano, c’è.🔗 Leggi su Latinatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
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È LA SETTIMANA ??IL WEEKEND AMERICA LATINA TORNA A SPINO D’ADDA?? ????Ci vediamo il 14-15-16-17 maggio al Parco Rosselli ???? Musica, divertimento, street food e tanto altro! VI ASPETTIAMO! #comunedispinodad facebook
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