Week end Latina e provincia | cosa fare sabato 16 e domenica 17 maggio

Durante il fine settimana del 16 e 17 maggio, a Latina e nella sua provincia si svolgono numerosi eventi e attività. Sono previsti spettacoli dal vivo, escursioni, passeggiate e visite guidate. Inoltre, ci sono diverse manifestazioni in programma, offrendo molte possibilità di svago e intrattenimento per i residenti e i visitatori. La stagione più calda favorisce un ricco calendario di appuntamenti all'aperto e iniziative culturali.

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