Washington Post | Trump preme vuole la banconota da 250 dollari con il suo volto – La foto

Secondo il Washington Post, l’amministrazione americana avrebbe chiesto alla Zecca di Stato di creare una banconota da 250 dollari con il volto dell’ex presidente. Una prima bozza del biglietto sarebbe già stata realizzata. La richiesta sarebbe stata avanzata con pressioni dirette, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle motivazioni. La proposta si aggiunge a discussioni su nuove emissioni di banconote con immagini di figure politiche.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’amministrazione americana avrebbe esercitato pressioni sulla Zecca di Stato per realizzare una banconota da 250 dollari con il volto del presidente Donald Trump, e una prima bozza sarebbe già stata preparata. Il quotidiano cita tra le sue fonti quattro dipendenti ed ex funzionari coinvolti nel progetto. Breaking news: Trump administration officials have pressed the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring the president’s portrait, in what would be the first appearance of a living person on U.S. currency in more than 150 years. https:t.coS8sqdKSB7i — The Washington Post (@washingtonpost) May 28, 2026 Sarebbe la prima volta dopo oltre 150 anni che compare sopra un presidente ancora vivo. 🔗 Leggi su Open.online

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