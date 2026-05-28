Trump vuole il suo ritratto sulla banconota da 250 dollari Il tycoon come Giulio Cesare

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha richiesto che il suo volto venga raffigurato su una nuova banconota da 250 dollari, paragonandosi a figure storiche come Giulio Cesare. La proposta mira a sostituire le tradizionali valute con un biglietto che riporta la sua immagine. La richiesta è stata presentata ufficialmente alla zecca, che sta valutando la possibilità di realizzare questa emissione speciale. La proposta ha attirato l’attenzione sui canali ufficiali e sui social media.

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Washington, 28 maggio 2026. Cosa te ne fai del tuo meme-coin quando puoi fare stampare alla zecca una banconota da 250 dollari con il tuo bel faccione stampato sopra? Dimenticate i Trump-coin (la criptovaluta creata dal presidente), l'oro o i vecchi e noiosi biglietti verdi con i padri fondatori. L'ultima frontiera del marketing politico ed economico arriva direttamente da uno scoop del Washington Post: funzionari dell'amministrazione Trump hanno fatto pressioni sul Bureau of Engraving and Printing (la loro zecca) per progettare una banconota da 250 dollari con il ritratto di Donald Trump. Sarebbe la prima volta in oltre 150 anni che una persona in vita appare sui dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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