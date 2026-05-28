trump vuole il suo ritratto sulla banconota da 250 dollari il tycoon come giulio cesare

Notizia in breve

Il presidente ha richiesto che il suo volto venga raffigurato su una nuova banconota da 250 dollari, paragonandosi a figure storiche come Giulio Cesare. La proposta mira a sostituire le tradizionali valute con un biglietto che riporta la sua immagine. La richiesta è stata presentata ufficialmente alla zecca, che sta valutando la possibilità di realizzare questa emissione speciale. La proposta ha attirato l’attenzione sui canali ufficiali e sui social media.