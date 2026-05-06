Hannah Natanson, giornalista del Washington Post, ha vinto il premio Pulitzer, diventando protagonista di un attacco da parte dell'ex presidente. Dopo l’annuncio della vittoria, quest’ultimo ha criticato duramente le sue inchieste, definendole motivate da altri interessi. La giornalista ha condotto approfondimenti che hanno attirato l’attenzione pubblica e politica, e ora si trova coinvolta in un contenzioso pubblico con l’ex presidente.

La giornalista Hannah Natanson ha vinto il Premio Pulitzer 2026 per il servizio pubblico grazie all’inchiesta del Washington Post sui tagli di Trump. Nonostante le perquisizioni dell’FBI e le pesanti pressioni subite per le sue indagini sulle agenzie federali e il progetto DOGE di Elon Musk, la reporter è stata premiata per aver svelato i segreti e il caos dell’amministrazione. Hannah Natanson: chi è la firma da Pulitzer Hannah Natanson, 29 anni, è la reporter del Washington Post che lunedì 4 maggio 2026 ha vinto il Premio Pulitzer per il “Public Service”, considerato il riconoscimento più prestigioso del giornalismo americano. Insieme al...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Hannah Natanson vincitrice del Pulitzer col Washington Post attaccata da Trump per l'inchiesta

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C’è anche una storia simbolica, dietro i premi Pulitzer 2026 assegnati due giorni fa: quella di Hannah Natanson, reporter del The Washington Post diventata uno dei volti del giornalismo sotto pressione nell’America di Donald Trump. Natanson fa parte del tea - facebook.com facebook