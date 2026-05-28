Il Pisa sta valutando alcune modifiche alla propria rosa, con particolare attenzione alla linea difensiva. Tra i giocatori considerati, ci sono il portiere Scuffet e il difensore Vural. Per la posizione di difesa, viene preso in considerazione anche il nome di Coppola. La società sembra orientata a migliorare la squadra senza operare una rivoluzione totale, puntando a modifiche mirate.

Ogni delusione può, deve, trasformarsi in un’occasione. Questo è ciò che deve fare il Pisa. Non una tabula rasa, ma quasi. A partire dalla panchina, come noto. Ma sappiamo che è attesa la comunicazione dell’esonero. È altrettanto noto come nei prossimi mesi saranno tanti i giocatori che saluteranno il nerazzurro, tra i tantissimi prestiti al rientro e giocatori che saranno ceduti sia per monetizzare, che per dare nuovo vigore a uno spogliatoio depresso dopo i diciotto punti di questo campionato. Ci sono dei giocatori sui quali ripartire? Certo. Il Pisa deve preservare la sua anima. Necessaria la permanenza di tre veterani dello spogliatoio, quali Arturo Calabresi, Antonio Caracciolo e Stefano Moreo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vural e Scuffet. E per la difesa anche Coppola

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