Elezioni comunali 2026 Corsa a tre per la fascia Coppola sfida Caterino Ma c' è anche il ' terzo polo'
Le elezioni comunali del 2026 a San Cipriano d’Aversa si avvicinano e il panorama politico si definisce lentamente. Al momento, tre forze si contendono la candidatura per il ruolo di sindaco. Coppola si propone come sfidante di Caterino, mentre un terzo polo si sta consolidando, ampliando le opzioni per gli elettori in vista della consultazione. La situazione rimane in continua evoluzione, senza ancora una decisione definitiva.
Il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative nel Comune di San Cipriano d’Aversa è ancora in piena evoluzione, ma una cosa appare ormai certa: la sfida per la fascia tricolore potrebbe trasformarsi in una competizione a tre.Da un lato c’è il sindaco uscente Vincenzo Caterino. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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