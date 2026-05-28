Vuelle una stagione andata a Bucarelli | Ciao Pesaro è stato bello ma vado a Udine

Dopo Bertini che è andato a Trento anche Lorenzo Bucarelli, fa le valige: il prossimo anno andrà a giocare a Udine. Notizia che girava dalla tarda serata dell’altro ieri e che ieri mattina ha fatto il giro di tutti i bar dove ci sono i covi dei baskettari. Valige già pronte? "No, per il momento ci stiamo godendo, io e la mia fidanzata, il mare di Pesaro ". Scelta di vita: verso Udine città di mare. "No non è questo – risponde ridendo Bucarelli – e che dopo la bella stagione che ho fatto e la squadra ha fatto, ho ricevuto molte richieste e proposte. Ho preso questa decisione anche perché per me andare a Udine rappresenta un momento di crescita, una nuova esperienza, una ulteriore maturazione come giocatore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vuelle, una stagione andata a Buca...relli: "Ciao Pesaro, è stato bello ma vado a Udine"

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