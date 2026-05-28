Vuelle una stagione andata a Bucarelli | Ciao Pesaro è stato bello ma vado a Udine

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Bucarelli lascia Pesaro e si trasferisce a Udine per la prossima stagione. La sua decisione segue quella di un altro giocatore, passato recentemente a Trento. La squadra di Pesaro perde così un altro elemento della rosa, mentre il giocatore annuncia la sua partenza con un messaggio di saluto ai tifosi. Nessuna informazione su eventuali dettagli contrattuali o motivazioni ufficiali.

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Dopo Bertini che è andato a Trento anche Lorenzo Bucarelli, fa le valige: il prossimo anno andrà a giocare a Udine. Notizia che girava dalla tarda serata dell’altro ieri e che ieri mattina ha fatto il giro di tutti i bar dove ci sono i covi dei baskettari. Valige già pronte? "No, per il momento ci stiamo godendo, io e la mia fidanzata, il mare di Pesaro ". Scelta di vita: verso Udine città di mare. "No non è questo – risponde ridendo Bucarelli – e che dopo la bella stagione che ho fatto e la squadra ha fatto, ho ricevuto molte richieste e proposte. Ho preso questa decisione anche perché per me andare a Udine rappresenta un momento di crescita, una nuova esperienza, una ulteriore maturazione come giocatore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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