Caro carburanti allo studio soluzioni per sostenere le spese di traghettamento del trasporto merci sullo Stretto di Messina

A Palazzo d'Orléans si sta svolgendo una riunione per affrontare il tema dei costi dei carburanti e delle ripercussioni sulla spedizione delle merci attraverso lo Stretto di Messina. L'incontro coinvolge rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, che discutono possibili soluzioni per sostenere le spese legate al trasporto. La discussione si concentra sulle modalità di intervento e sulle misure da adottare per affrontare l'aumento dei prezzi.

È in corso a Palazzo d'Orléans una riunione sul caro carburanti e sulle conseguenze che ricadono sui trasporti marittimi commerciali fra il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con l'assessore delle Infrastrutture Alessandro Aricò, il presidente Irfis Giulio Guagliano, il capo di gabinetto Salvatore Sammartano e Simona Vicari, in qualità di esperta nel settore trasporti. Sul tavolo la questione del caro carburanti, dovuto alle conseguenze della guerra in Medio Oriente, per definire soluzioni immediate da mettere in atto per sostenere l'aumento dei costi del trasporto merci a carico delle imprese e dei trasportatori per il traghettamento, in particolare lungo lo Stretto di Messina nella tratta Messina - Villa San Giovanni e viceversa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caro carburanti, allo studio soluzioni per sostenere le spese di traghettamento del trasporto merci sullo Stretto di Messina Ponte sullo Stretto di Messina, Alba Parietti consiglia Matteo Salvini: "Direttamente quello sullo Stretto di Hormuz""Mi permetto una battuta visto che la politica sta diventando una farsa nel momento del dramma più assoluto", ha scritto la torinese "A questo punto... Caro carburanti, le imprese lanciano l’allarme: “Il settore del trasporto persone su gomma è al collasso”ROMA – La continua impennata dei prezzi dei carburanti sta mettendo in ginocchio le aziende italiane operanti nel settore del trasporto persone.